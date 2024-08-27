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Усман − о противостоянии с Ковингтоном: «Колби был отличным партнером для танца, он бросил мне вызов»

Камару Усман высказался о соперничестве с Колби Ковингтоном

«Я постоянно говорю, что Колби − отличный партнер для танца. Люди не верят мне, но это действительно так − заслуга Колби есть.

Я постоянно слышу, что люди говорят: «Для танца нужны двое», и Колби был именно тем партнером. В нашем первом бою было столько напряжения.

Ковингтон бросил мне вызов. Нужно готовиться, тренироваться и выходить на бой. Это было даже увлекательно. Я вышел туда, и мне было все равно, что произойдет», − сказал полусредневес UFC Камару Усман.

Напомним, что Усман и Ковингтон провели два боя в 2019 и 2021 годах, оба раза победил Камару.

Мухаммад ответил Усману: «Твое доминирование − это Масвидаль и отстойник Колби. В UFC защищали тебя»

Мухаммад отреагировал на вызов Ковингтона: «Этот парень – самый большой клоун в UFC»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: WEIGHING IN
logoUFC
logoMMA
полусредний вес (MMA)
logoКолби Ковингтон
logoКамару Усман
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