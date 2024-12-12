Нейту Диазу предъявили обвинения в побоях: бойца подозревают в избиении работника ночного клуба (TMZ)

Нейта Диаза обвинили в нападении на сотрудника ночного клуба.

Как сообщает TMZ Sports, в отношении Диаза выдвинуты обвинения после инцидента в ночном клубе Лас-Вегаса, который произошел в августе-2024.

По версии обвинения, Нейт дал пощечину сотруднику заведения. В отношении Диаза ведется расследование о мелком правонарушении.

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