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Хабиб поддержал криптовалюту «Осужденный Макрегор»: «Молодцы, ребята, он заслужил наказание»

Хабиб Нурмагомедов поддержал юридическое преследование Конора Макгрегора.

«Молодцы, ребята. Я вас полностью поддерживаю, этот парень заслужил наказание», − прокомментировал появление криптовалюты «Осужденный Макрегор» бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Криптовалюта «Осужденный Макрегор» обещает финансовую поддержку истцам по делам, в которых Конор Макгрегор заявлен в роли ответчика.

«Алкоголик, наркоман и насильник». Конора прессуют за обвинение в насилии

Конора признали виновным в насилии во время секса, но он получит только штраф без тюрьмы. Это как?

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Хабиба Нурмагомедова
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