Хабиб поддержал криптовалюту «Осужденный Макрегор»: «Молодцы, ребята, он заслужил наказание»

Хабиб Нурмагомедов поддержал юридическое преследование Конора Макгрегора.

«Молодцы, ребята. Я вас полностью поддерживаю, этот парень заслужил наказание», − прокомментировал появление криптовалюты «Осужденный Макрегор» бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов .

Криптовалюта «Осужденный Макрегор» обещает финансовую поддержку истцам по делам, в которых Конор Макгрегор заявлен в роли ответчика.

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