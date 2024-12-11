Диего Лопес вызвал на бой Александра Волкановски: «Можешь выбрать дату и место»

Диего Лопес обратился к Александру Волкановски.

«Eсли Илия Топурия поднимается в легкий вес, давай встретимся в октагоне. Ты можешь выбрать дату и место», – написал боец UFC Диего Лопес .

Ранее сообщалось , что Александр Волкановски и Лопес подерутся на UFC 312 в Сиднее.

Алекс Волкановски: «Мы боремся за титул. Разговоров о моем бое с Лопесом нет»