Диего Лопес вызвал на бой Александра Волкановски: «Можешь выбрать дату и место»
Диего Лопес обратился к Александру Волкановски.
«Eсли Илия Топурия поднимается в легкий вес, давай встретимся в октагоне. Ты можешь выбрать дату и место», – написал боец UFC Диего Лопес.
Ранее сообщалось, что Александр Волкановски и Лопес подерутся на UFC 312 в Сиднее.
Алекс Волкановски: «Мы боремся за титул. Разговоров о моем бое с Лопесом нет»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Диего Лопеса
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