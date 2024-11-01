Лопес хочет драться с Топурией: «Наш бой можно продать испаноязычной аудитории»

Диего Лопес высказался о бое с Илией Топурией.

«Если бы меня попросили привести аргументы в мою пользу, то я бы сказал: у меня хорошая серия, победы над рейтинговыми бойцами, а Илия побил тех, кто выше меня в топе.

Мы – новая кровь дивизиона, этот бой поможет полулегкому весу обновиться. В последние годы в титульниках участвовали либо Волкановски, либо Холлоуэй.

Кроме того, этот бой можно провести в Испании или в другом месте в Латинской Америке, продать его испаноязычной аудитории», – сказал полулегковес UFC Диего Лопес .

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