Лопес хочет драться с Топурией: «Наш бой можно продать испаноязычной аудитории»
Диего Лопес высказался о бое с Илией Топурией.
«Если бы меня попросили привести аргументы в мою пользу, то я бы сказал: у меня хорошая серия, победы над рейтинговыми бойцами, а Илия побил тех, кто выше меня в топе.
Мы – новая кровь дивизиона, этот бой поможет полулегкому весу обновиться. В последние годы в титульниках участвовали либо Волкановски, либо Холлоуэй.
Кроме того, этот бой можно провести в Испании или в другом месте в Латинской Америке, продать его испаноязычной аудитории», – сказал полулегковес UFC Диего Лопес.
UFC разрабатывает бой Волкановски и Лопеса на UFC 312 (инсайдер Benny P)
Менеджер Волкановски опроверг слухи о бое с Лопесом (журналист Брендан Брэдфорд)
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Hablemos MMA
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости