Уайт пытался устроить реванш Махачева и Оливейры на UFC 295 после вылета Джонса

Теги UFC Дана Уайт MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Махачев - Оливейра UFC 295 Бокс/MMA/UFC

Реванш Ислама Махачева и Чарльза Оливейры мог состояться в ноябре-2023.

Президент UFC Дана Уайт и его заместитель Хантер Кэмпбелл пытались организовать реванш Ислама Махачева и Чарльза Оливейры в ноябре-2023 на UFC 295 после переноса боя Джона Джонса и Стипе Миочича.

Изначально Махачев и Оливейра должны были провести второй бой на UFC 294, но Чарльз выбыл из-за сечки. В итоге бразильца заменил Алекс Волкановски, проигравший нокаутом в первом раунде.

Представители UFC начали переговоры с Оливейрой, но Чарльз отказался, потому что сечка на тот момент еще не зажила.

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2 комментария
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Усман - шавкат вроде объявили бой
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Ответ Егор Крид58
Усман - шавкат вроде объявили бой
Если ты про видео, то оно прошлогоднее
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