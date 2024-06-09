Уайт пытался устроить реванш Махачева и Оливейры на UFC 295 после вылета Джонса
Реванш Ислама Махачева и Чарльза Оливейры мог состояться в ноябре-2023.
Президент UFC Дана Уайт и его заместитель Хантер Кэмпбелл пытались организовать реванш Ислама Махачева и Чарльза Оливейры в ноябре-2023 на UFC 295 после переноса боя Джона Джонса и Стипе Миочича.
Изначально Махачев и Оливейра должны были провести второй бой на UFC 294, но Чарльз выбыл из-за сечки. В итоге бразильца заменил Алекс Волкановски, проигравший нокаутом в первом раунде.
Представители UFC начали переговоры с Оливейрой, но Чарльз отказался, потому что сечка на тот момент еще не зажила.
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