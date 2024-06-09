Уайт пытался устроить реванш Махачева и Оливейры на UFC 295 после вылета Джонса

Реванш Ислама Махачева и Чарльза Оливейры мог состояться в ноябре-2023.

Президент UFC Дана Уайт и его заместитель Хантер Кэмпбелл пытались организовать реванш и в ноябре-2023 на UFC 295 после переноса боя Джона Джонса и Стипе Миочича.

Изначально Махачев и Оливейра должны были провести второй бой на UFC 294, но Чарльз выбыл из-за сечки. В итоге бразильца заменил Алекс Волкановски, проигравший нокаутом в первом раунде.

Представители UFC начали переговоры с Оливейрой, но Чарльз отказался, потому что сечка на тот момент еще не зажила.

Раджаб Легенда – друг Махачева, Хабиба и Хасбика. Кто он такой?