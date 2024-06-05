Оливейра – о предложении Махачева провести сборы в Дагестане: «Благодарю за приглашение, но я не намерен менять зал»
Чарльз Оливейра отреагировал на предложение Ислама Махачева приехать в Дагестан.
«Я благодарен Исламу за его доброту, за предложение провести сборы в Дагестане. Но я тренируюсь в зале Chute Boxe. У меня нет намерения тренироваться где-либо еще.
Мне приятно все, что он сказал. Ислам провел отличный поединок на UFC 302 – и доказал, что он настоящий чемпион», – заявил легковес Чарльз Оливейра.
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