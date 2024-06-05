Оливейра – о предложении Махачева провести сборы в Дагестане: «Благодарю за приглашение, но я не намерен менять зал»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Чарльз Оливейра отреагировал на предложение Ислама Махачева приехать в Дагестан.

«Я благодарен Исламу за его доброту, за предложение провести сборы в Дагестане. Но я тренируюсь в зале Chute Boxe. У меня нет намерения тренироваться где-либо еще.

Мне приятно все, что он сказал. Ислам провел отличный поединок на UFC 302 – и доказал, что он настоящий чемпион», – заявил легковес Чарльз Оливейра.

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1 комментарий
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А может стоило бы, Царукян твоей спиной весь пол клетки вытер.
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