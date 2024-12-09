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Уайт – о потасовке с участием Двалишвили: «Для меня это мини-Стрикленд, только не такой болтливый. Но он не может драться с чертовыми фанатами»

Дана Уайт прокомментировал скандал с Мерабом Двалишвили.

«Для меня это мини-Стрикленд, только не такой болтливый. Я не знаю, что произошло, но он не может продолжать драться с чертовыми фанатами. Это дорого обойдется.

Я постоянно говорю: мы занимаемся гребанными боями. Такое случается. Мы должны разобраться с этим.

Я даже не знал, что придет Нейт Диаз и бросит бутылку с водой в Ислама Махачева. Я не знаю почему. Если бы вы, ребята, знали так много, что происходит за кулисами, вы бы удивились, почему мы зарабатываем этим на жизнь», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Двалишвили считает перепалку с фанатом провокацией Умара: «Больше лжи, неуважения и преднамеренных провокаций с его стороны»

Двалишвили устроил потасовку с фанатом после поражения Стерлинга Евлоеву

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
logoUFC
logoМераб Двалишвили
logoUFC 310
logoДана Уайт
logoMMA
logoНейт Диаз
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