Уайт – о потасовке с участием Двалишвили: «Для меня это мини-Стрикленд, только не такой болтливый. Но он не может драться с чертовыми фанатами»
Дана Уайт прокомментировал скандал с Мерабом Двалишвили.
«Для меня это мини-Стрикленд, только не такой болтливый. Я не знаю, что произошло, но он не может продолжать драться с чертовыми фанатами. Это дорого обойдется.
Я постоянно говорю: мы занимаемся гребанными боями. Такое случается. Мы должны разобраться с этим.
Я даже не знал, что придет Нейт Диаз и бросит бутылку с водой в Ислама Махачева. Я не знаю почему. Если бы вы, ребята, знали так много, что происходит за кулисами, вы бы удивились, почему мы зарабатываем этим на жизнь», – заявил президент UFC Дана Уайт.
Двалишвили считает перепалку с фанатом провокацией Умара: «Больше лжи, неуважения и преднамеренных провокаций с его стороны»
Двалишвили устроил потасовку с фанатом после поражения Стерлинга Евлоеву
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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