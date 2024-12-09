Уайт – о потасовке с участием Двалишвили: «Для меня это мини-Стрикленд, только не такой болтливый. Но он не может драться с чертовыми фанатами»

Дана Уайт прокомментировал скандал с Мерабом Двалишвили.

«Для меня это мини-Стрикленд, только не такой болтливый. Я не знаю, что произошло, но он не может продолжать драться с чертовыми фанатами. Это дорого обойдется.

Я постоянно говорю: мы занимаемся гребанными боями. Такое случается. Мы должны разобраться с этим.

Я даже не знал, что придет Нейт Диаз и бросит бутылку с водой в Ислама Махачева . Я не знаю почему. Если бы вы, ребята, знали так много, что происходит за кулисами, вы бы удивились, почему мы зарабатываем этим на жизнь», – заявил президент UFC Дана Уайт .

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