Двалишвили считает перепалку с фанатом провокацией Умара: «Больше лжи, неуважения и преднамеренных провокаций с его стороны»
Мераб Двалишвили обвинил Умара Нурмагомедова в провокации.
«Больше лжи, неуважения и преднамеренных провокаций со стороны команды Умара. Вот реальная история...» – написал в соцсетях чемпион UFC Мераб Двалишвили.
В ролике показана связь команды Нурмагомедова с фанатом, ставшим участником потасовки с Мерабом:
«Парень, спровоцировавший Мераба, не просто фанат – он из команды Умара и друг дагестанцев. Это провокатор из Казахстана».
Двалишвили устроил потасовку с фанатом после поражения Стерлинга Евлоеву
О’Мэлли – о потасовке Двалишвили с болельщиком: «Мераб дерется кулаками только с фанатами на трибунах»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Мераба Двалишвили
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости