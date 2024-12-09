Двалишвили считает перепалку с фанатом провокацией Умара: «Больше лжи, неуважения и преднамеренных провокаций с его стороны»

Мераб Двалишвили обвинил Умара Нурмагомедова в провокации.

«Больше лжи, неуважения и преднамеренных провокаций со стороны команды Умара. Вот реальная история...» – написал в соцсетях чемпион UFC Мераб Двалишвили .

В ролике показана связь команды Нурмагомедова с фанатом, ставшим участником потасовки с Мерабом:

«Парень, спровоцировавший Мераба, не просто фанат – он из команды Умара и друг дагестанцев. Это провокатор из Казахстана».

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