Двалишвили устроил потасовку с фанатом после поражения Стерлинга Евлоеву
Мераб Двалишвили устроил потасовку с фанатом во время UFC 310.
Двалишвили повздорил с болельщиком, когда уходил в подтрибунное помещение после боя Алджамейна Стерлинга, закончившегося поражением Мовсару Евлоеву судейским решением.
Мераба остановили охранники и вывели с трибун.
Видео – здесь.
Подобный инцидент уже был с Двалишвили в марте 2023-го, когда он устроил потасовку с фанатом на UFC on ESPN 43. Позже Мераб подрался с болельщиком на турнире по грэпплингу.
Зритель турнира по грэпплингу крикнул Мерабу, что О’Мэлли его папочка: Двалишвили запрыгнул на трибуну и схватил фаната за волосы
О’Мэлли – об инциденте Двалишвили с фанатом: «Перестаньте фанатеть от Мераба. Он не может с этим справиться»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал «Панчер»
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