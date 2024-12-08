Двалишвили устроил потасовку с фанатом после поражения Стерлинга Евлоеву

Мераб Двалишвили устроил потасовку с фанатом во время UFC 310.

Двалишвили повздорил с болельщиком, когда уходил в подтрибунное помещение после боя Алджамейна Стерлинга , закончившегося поражением Мовсару Евлоеву судейским решением.

Мераба остановили охранники и вывели с трибун.

Видео – здесь .

Подобный инцидент уже был с Двалишвили в марте 2023-го, когда он устроил потасовку с фанатом на UFC on ESPN 43. Позже Мераб подрался с болельщиком на турнире по грэпплингу.

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