О’Мэлли – о потасовке Двалишвили с болельщиком: «Мераб дерется кулаками только с фанатами на трибунах»
Шон О’Мэлли прокомментировал инцидент с Мерабом Двалишвили на UFC 310.
«Мераб дерется кулаками только с фанатами на трибунах», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли.
Напомним, Двалишвили устроил потасовку с болельщиком на UFC 310. Это случилось после поражения Алджамейна Стерлинга в поединке с Мовсаром Евлоевым.
Шон О’Мэлли хочет провести реванш с Мерабом Двалишвили в апреле 2025 года
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Шона О’Мэлли
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