О’Мэлли – о потасовке Двалишвили с болельщиком: «Мераб дерется кулаками только с фанатами на трибунах»

Шон О’Мэлли прокомментировал инцидент с Мерабом Двалишвили на UFC 310.

«Мераб дерется кулаками только с фанатами на трибунах», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли .

Напомним, Двалишвили устроил потасовку с болельщиком на UFC 310. Это случилось после поражения Алджамейна Стерлинга в поединке с Мовсаром Евлоевым .

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