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Дана Уайт пообщался с Александром Волковым после поражения от Сирила Гана на UFC 310

После объявления решения судей Дана Уайт пообщался с Александром Волковым.

Сирил Ган победил Александра Волкова раздельным решением на UFC 310. Ган покинул октагон сразу после того, как его объявили победителем, но вернулся на интервью.

Судейские записки боя Волков – Ган: двое судей отдали Сирилу второй раунд

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
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