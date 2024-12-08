Дана Уайт пообщался с Александром Волковым после поражения от Сирила Гана на UFC 310
После объявления решения судей Дана Уайт пообщался с Александром Волковым.
Сирил Ган победил Александра Волкова раздельным решением на UFC 310. Ган покинул октагон сразу после того, как его объявили победителем, но вернулся на интервью.
Судейские записки боя Волков – Ган: двое судей отдали Сирилу второй раунд
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
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