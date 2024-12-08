Уайт считает Волкова победителем поединка с Ганом: «После боя я подошел к Александру и извинился. Но плевать, что я думаю. Все решают судьи»

Дана Уайт не согласен с вердиктом боя Волков – Ган.

«Думаю, Волков выиграл. После боя я подошел к Александру и извинился. Я считаю, что он выиграл.

Потом ко мне подошел глава Атлетической комиссии и сказал, что второй раунд был близким – можно в любую сторону отдать, потому что оба были потрясены. Это их объяснение. Плевать, что я думаю. Все решают судьи», – заявил глава UFC Дана Уайт .

Александр Волков проиграл Сирилу Гану раздельным решением судей на UFC 310. Чемпион UFC в тяжелом весе – Джон Джонс.

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