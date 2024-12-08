Волков – о поражении Гану: «Как менее активный парень, получивший больше урона, мог выиграть бой?»

Александр Волков недоволен судейским вердиктом в поединке с Сирилом Ганом.

«Как менее активный парень, получивший больше урона, мог выиграть бой?» – сказал Александр Волков на пресс-конференции после UFC 310.

Напомним, Волков проиграл Сирилу Гану раздельным решением судей на UFC 310.

Волков обидно проиграл Гану – судей освистали даже трибуны. Как так?

Волков – о бое с Ганом: «Уверен, что выиграл. Куда смотрели судьи? Кто вообще судил?»