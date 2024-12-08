Волков – о поражении Гану: «Как менее активный парень, получивший больше урона, мог выиграть бой?»
Александр Волков недоволен судейским вердиктом в поединке с Сирилом Ганом.
«Как менее активный парень, получивший больше урона, мог выиграть бой?» – сказал Александр Волков на пресс-конференции после UFC 310.
Напомним, Волков проиграл Сирилу Гану раздельным решением судей на UFC 310.
Волков обидно проиграл Гану – судей освистали даже трибуны. Как так?
Волков – о бое с Ганом: «Уверен, что выиграл. Куда смотрели судьи? Кто вообще судил?»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MMA Junkie
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости