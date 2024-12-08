Волков – о бое с Ганом: «Уверен, что выиграл. Куда смотрели судьи? Кто вообще судил?»
Александр Волков недоволен решением судей после боя с Сирилом Ганом.
«Всем спасибо за поддержку. Я уверен, что выиграл этот бой. Извините за прическу, надеюсь, вам зашел мой новый стиль. Сильно выложился в темпе, в бою.
Не знаю, что с этим можно сделать, за кулисами ко мне подошел босс UFC. Все считают, что это было неправильное решение. Куда смотрели судьи? Кто вообще судил? Этого я не знаю», – сказал Александр Волков.
На UFC 310 Волков проиграл Сирилу Гану раздельным решением судей. После объявления решения Дана Уайт пообщался с Волковым.
Волков обидно проиграл Гану – судей освистали даже трибуны. Как это возможно?
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Александра Волкова
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