Волков – о бое с Ганом: «Уверен, что выиграл. Куда смотрели судьи? Кто вообще судил?»

Александр Волков недоволен решением судей после боя с Сирилом Ганом.

«Всем спасибо за поддержку. Я уверен, что выиграл этот бой. Извините за прическу, надеюсь, вам зашел мой новый стиль. Сильно выложился в темпе, в бою.

Не знаю, что с этим можно сделать, за кулисами ко мне подошел босс UFC. Все считают, что это было неправильное решение. Куда смотрели судьи? Кто вообще судил? Этого я не знаю», – сказал Александр Волков .

На UFC 310 Волков проиграл Сирилу Гану раздельным решением судей. После объявления решения Дана Уайт пообщался с Волковым.

Волков обидно проиграл Гану – судей освистали даже трибуны. Как это возможно?