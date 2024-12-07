Чимаев обратился к Стрикленду с оружием в руках: «Где ты?»
Вооруженный Хамзат Чимаев обратился к Шону Стрикленду.
«Где ты?» – написал боец UFC Чимаев, оставив пометку на экс-чемпиона промоушена в среднем весе Шона Стрикленда.
Хамзат Чимаев: «Дрикус, Адесанья, Стрикленд – мне все равно. Я дерусь за деньги и за пояс»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Хамзата Чимаева
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