Де Риддер хочет бой с Чимаевым, а не Стриклендом: «Почему нет? Это был бы отличный бой»
Ренье де Риддер хочет драться с Хамзатом Чимаевым.
«Я тренировался с Шоном Стриклендом последние пару недель. Так что было бы не так приятно вызвать его. Но почему бы не подраться с Хамзатом? Это был бы хороший бой.
Я сделаю так, как скажут в UFC. Просто позвоните мне. Я готов», – заявил боец UFC Ренье де Риддер.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MMA Junkie
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