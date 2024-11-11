Де Риддер хочет бой с Чимаевым, а не Стриклендом: «Почему нет? Это был бы отличный бой»

Ренье де Риддер хочет драться с Хамзатом Чимаевым.

«Я тренировался с Шоном Стриклендом последние пару недель. Так что было бы не так приятно вызвать его. Но почему бы не подраться с Хамзатом? Это был бы хороший бой.

Я сделаю так, как скажут в UFC. Просто позвоните мне. Я готов», – заявил боец UFC Ренье де Риддер .

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