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Шон Стрикленд: «Эй, Чимаев, сядь и дождись очереди»

Шон Стрикленд обратился к Хамзату Чимаеву.

«Я следующий в очереди. Об этом было сказано, это было прописано. После того как я побью Дрикуса, Чимаев может быть следующим. И я рад, что он претендент, но сначала Дрикус.

Человек, который обманул фанатов, подружился с диктатором и бежал с родины, должен немного поумерить пыл. Эй, Чимаев, сядь и дождись очереди», – передал слова экс-чемпиона UFC Шона Стрикленда Чейл Соннен.

Шон Стрикленд провел последний поединок против Пауло Косты на UFC 302, где победил раздельным решением судей.

Провал Стрикленда – логичный откат середняка с вершины: насладился статусом топа, но так им и не стал

Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: MMA Fighting
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