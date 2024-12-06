Гэрри − о бое с Шавкатом: «Мы лучшие полусредневесы, которых вы когда-либо видели»

Иэн Гэрри назвал себя и Шавката Рахмонова лучшими полусредневесами мира.

«Если я не ошибаюсь, то у нас самый большой суммарный непобежденный рекорд в истории UFC. 33-0 − у Адесаньи и Косты на момент их боя было 32-0.

Я с Шавкатом творю историю, это само по себе уже продает бой − двое лучших полусредневесов, которых вы когда-либо видели. В воскресенье мы устроим для вас шоу. Кто-то потеряет свой «ноль», − сказал боец UFC Иэн Гэрри.

Аник − о бое Шавката и Гэрри: «Эти парни выглядят как будущие чемпионы»

Шавкат − о доминировании над Гэрри в спаррингах: «Тренировки − это одно, а бой − совсем другое»