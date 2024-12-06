Аник − о бое Шавката и Гэрри: «Эти парни выглядят как будущие чемпионы»
Комментатор UFC Джон Аник высказался о бое Шавката Рахмонова и Иэна Гэрри.
«Эти парни достойны биться за титул прямо сейчас. Они оба выглядят как будущие чемпионы.
Возможно, победитель получит титульный шанс во втором квартале 2025 года. Мне не терпится увидеть этот бой, чтобы узнать, кто сохранит «ноль», − сказал комментатор UFC Джон Аник, ставший ведущим пресс-конференции 310-го номерного турнира, в рамках которого состоится поединок между Шавкатом Рахмоновым и Иэном Гэрри.
Шавкат − о доминировании над Гэрри в спаррингах: «Тренировки − это одно, а бой − совсем другое»
Иэн Гэрри − о бое с Шавкатом: «Очень сложный тест. Он может финишировать тебя везде»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Eurasia
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