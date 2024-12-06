0

Аник − о бое Шавката и Гэрри: «Эти парни выглядят как будущие чемпионы»

Комментатор UFC Джон Аник высказался о бое Шавката Рахмонова и Иэна Гэрри.

«Эти парни достойны биться за титул прямо сейчас. Они оба выглядят как будущие чемпионы.

Возможно, победитель получит титульный шанс во втором квартале 2025 года. Мне не терпится увидеть этот бой, чтобы узнать, кто сохранит «ноль», − сказал комментатор UFC Джон Аник, ставший ведущим пресс-конференции 310-го номерного турнира, в рамках которого состоится поединок между Шавкатом Рахмоновым и Иэном Гэрри.

Шавкат − о доминировании над Гэрри в спаррингах: «Тренировки − это одно, а бой − совсем другое»

Иэн Гэрри − о бое с Шавкатом: «Очень сложный тест. Он может финишировать тебя везде»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Eurasia
logoUFC 310
logoMMA
полусредний вес (MMA)
Джон Аник
logoШавкат Рахмонов
logoUFC
logoИэн Гэрри
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Битвы взглядов UFC 310: Шавкат − Гэрри
сегодня, 07:29Видео
Шавкат − о плане Гэрри нокаутировать его на UFC 310: «Думаю, он бредит»
2вчера, 11:09
Шавкат и Гэрри пожали руки за кулисами турнира UFC 310
5вчера, 08:45Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ган − о Волкове: «У Александра очень тяжелые удары, это большой парень»
45 минут назад
Гэрри − о бое с Шавкатом: «Мы лучшие полусредневесы, которых вы когда-либо видели»
4сегодня, 10:39
Итоги World MMA Awards 2024: Уайт − руководитель года, Перейра − боец года, Холлоуэй против Гейджи − бой года
6сегодня, 09:52
Календарь боев в MMA и боксе в декабре-2024
92сегодня, 09:10
Шавкат − о доминировании над Гэрри в спаррингах: «Тренировки − это одно, а бой − совсем другое»
сегодня, 08:12
Наше дело 86: Немков − Ибрагимов и другие бои
6сегодня, 07:59
Иэн Гэрри − о бое с Шавкатом: «Очень сложный тест. Он может финишировать тебя везде»
сегодня, 07:53
Битвы взглядов UFC 310: Шавкат − Гэрри
сегодня, 07:29Видео
Битвы взглядов UFC 310: Волков − Ган
9сегодня, 07:25Видео
Мэнни Пакьяо введут в Международный зал боксерской славы в 2025 году
4вчера, 19:26
Ко всем новостям
Последние новости
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото