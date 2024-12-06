Иэн Гэрри − о бое с Шавкатом: «Очень сложный тест. Он может финишировать тебя везде»

Иэн Гэрри назвал Шавката Рахмонова сложным тестом.

«Шавкат − более сложный тест, чем жесткий борец, без сомнений. Рахмонов хорош во всем − стойка, грэпплинг, борьба. Он может засабмитить на земле и в стойке, может избить на земле и в стойке.

Я заряжен. Шавкат сказал, что я заблуждаюсь со своим прогнозом? Ну, ничего. В воскресенье мы столкнемся на самой большой сцене. Мне лишь важно победить и снова доказать миру, что я был прав», − сказал полусредневес UFC Иэн Гэрри , который на UFC 310 подерется с Шавкатом Рахмоновым .

Битвы взглядов UFC 310: Шавкат − Гэрри