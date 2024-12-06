0

Иэн Гэрри − о бое с Шавкатом: «Очень сложный тест. Он может финишировать тебя везде»

Иэн Гэрри назвал Шавката Рахмонова сложным тестом.

«Шавкат − более сложный тест, чем жесткий борец, без сомнений. Рахмонов хорош во всем − стойка, грэпплинг, борьба. Он может засабмитить на земле и в стойке, может избить на земле и в стойке.

Я заряжен. Шавкат сказал, что я заблуждаюсь со своим прогнозом? Ну, ничего. В воскресенье мы столкнемся на самой большой сцене. Мне лишь важно победить и снова доказать миру, что я был прав», − сказал полусредневес UFC Иэн Гэрри, который на UFC 310 подерется с Шавкатом Рахмоновым.

Битвы взглядов UFC 310: Шавкат − Гэрри

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Eurasia
logoUFC 310
logoИэн Гэрри
logoUFC
logoШавкат Рахмонов
полусредний вес (MMA)
logoMMA
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Шавкат − о плане Гэрри нокаутировать его на UFC 310: «Думаю, он бредит»
2вчера, 11:09
Шавкат и Гэрри пожали руки за кулисами турнира UFC 310
5вчера, 08:45Видео
Чарльз Оливейра будет в углу Иэна Гэрри в бою с Шавкатом Рахмоновым
54 декабря, 15:52
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ган − о Волкове: «У Александра очень тяжелые удары, это большой парень»
45 минут назад
Гэрри − о бое с Шавкатом: «Мы лучшие полусредневесы, которых вы когда-либо видели»
4сегодня, 10:39
Итоги World MMA Awards 2024: Уайт − руководитель года, Перейра − боец года, Холлоуэй против Гейджи − бой года
6сегодня, 09:52
Календарь боев в MMA и боксе в декабре-2024
92сегодня, 09:10
Аник − о бое Шавката и Гэрри: «Эти парни выглядят как будущие чемпионы»
сегодня, 08:49
Шавкат − о доминировании над Гэрри в спаррингах: «Тренировки − это одно, а бой − совсем другое»
сегодня, 08:12
Наше дело 86: Немков − Ибрагимов и другие бои
6сегодня, 07:59
Битвы взглядов UFC 310: Шавкат − Гэрри
сегодня, 07:29Видео
Битвы взглядов UFC 310: Волков − Ган
9сегодня, 07:25Видео
Мэнни Пакьяо введут в Международный зал боксерской славы в 2025 году
4вчера, 19:26
Ко всем новостям
Последние новости
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото