Иэн Гэрри − о бое с Шавкатом: «Очень сложный тест. Он может финишировать тебя везде»
Иэн Гэрри назвал Шавката Рахмонова сложным тестом.
«Шавкат − более сложный тест, чем жесткий борец, без сомнений. Рахмонов хорош во всем − стойка, грэпплинг, борьба. Он может засабмитить на земле и в стойке, может избить на земле и в стойке.
Я заряжен. Шавкат сказал, что я заблуждаюсь со своим прогнозом? Ну, ничего. В воскресенье мы столкнемся на самой большой сцене. Мне лишь важно победить и снова доказать миру, что я был прав», − сказал полусредневес UFC Иэн Гэрри, который на UFC 310 подерется с Шавкатом Рахмоновым.
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Eurasia
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