Шавкат − о плане Гэрри нокаутировать его на UFC 310: «Думаю, он бредит»
Шавкат Рахмонов высказался о плане Иэна Гэрри победить нокаутом.
«Гэрри собирается нокаутировать меня? Не думаю, что так все будет. Кажется, он бредит. Думаю, что я побью его и добьюсь своего», − сказал полусредневес UFC Шавкат Рахмонов.
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Junkie
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости