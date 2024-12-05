Шавкат − о плане Гэрри нокаутировать его на UFC 310: «Думаю, он бредит»

Шавкат Рахмонов высказался о плане Иэна Гэрри победить нокаутом.

«Гэрри собирается нокаутировать меня? Не думаю, что так все будет. Кажется, он бредит. Думаю, что я побью его и добьюсь своего», − сказал полусредневес UFC Шавкат Рахмонов .

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