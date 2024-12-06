Шавкат − о доминировании над Гэрри в спаррингах: «Тренировки − это одно, а бой − совсем другое»

Шавкат Рахмонов не считает показательным превосходство над Иэном Гэрри в спаррингах.

«Слушайте, бои − это одно, а спарринги − совершенно другое. В воскресенье я покажу всю свою силу», − сказал полусредневес UFC Шавкат Рахмонов , который 8 декабря подерется с Иэном Гэрри.

Иэн Гэрри − о бое с Шавкатом: «Очень сложный тест. Он может финишировать тебя везде»

Битвы взглядов UFC 310: Шавкат − Гэрри