Битвы взглядов UFC 310: Шавкат − Гэрри

В ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC 310, в соглавном бою которого Шавкат Рахмонов подерется с Иэном Гэрри .

После пресс-конференции бойцы устроили первую битву взглядов.

Шавкат − о плане Гэрри нокаутировать его на UFC 310: «Думаю, он бредит»