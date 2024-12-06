Битвы взглядов UFC 310: Шавкат − Гэрри
В ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC 310, в соглавном бою которого Шавкат Рахмонов подерется с Иэном Гэрри.
После пресс-конференции бойцы устроили первую битву взглядов.
Шавкат − о плане Гэрри нокаутировать его на UFC 310: «Думаю, он бредит»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Eurasia
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