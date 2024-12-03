Масвидаль собирается подраться на турнире UFC в апреле-2025: «Вернусь к карду в Майами»

Хорхе Масвидаль планирует вернуться в UFC в апреле-2026.

«Я вернусь. В апреле следующего года на турнире в Майами. У нас пока нет соперника, надеюсь, в декабре я его получу», − сказал бывший полусредневес UFC Хорхе Масвидаль .

В последний раз Масвидаль дрался в апреле-2023, когда проиграл Гилберту Бернсу.

Масвидаль хочет драться с Конором: «Я самый продаваемый боец после него, мы побьем все рекорды»

Масвидаль хочет драться с Эдвардсом: «Если Конор не решится, то у меня есть история с Леоном»