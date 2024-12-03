Масвидаль собирается подраться на турнире UFC в апреле-2025: «Вернусь к карду в Майами»
Хорхе Масвидаль планирует вернуться в UFC в апреле-2026.
«Я вернусь. В апреле следующего года на турнире в Майами. У нас пока нет соперника, надеюсь, в декабре я его получу», − сказал бывший полусредневес UFC Хорхе Масвидаль.
В последний раз Масвидаль дрался в апреле-2023, когда проиграл Гилберту Бернсу.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Jakeshieldsajj
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