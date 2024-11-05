Али Абдель-Азиз объявил о подписании контракта с Хорхе Масвидалем
Хорхе Масвидаль стал бойцом агентства Али Абдель-Азиза.
«Подписание Хорхе – большая честь для меня. Мне хочется работать с ребятами вроде него», – цитирует журналист Дэймон Мартин слова босса Dominance MMA Али Абдель-Азиза.
Напомним, что Хорхе Масвидаль завершил карьеру в ММА весной-2023, когда проиграл Гилберту Бернсу.
Масвидаль – о Коноре: «Он не может принять столько, чтобы, #####, набраться сил для этого боя»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Дэймона Мартина
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