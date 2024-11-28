Чендлер раскритиковал себя за бой с Оливейрой: «Два балла из 10, не могу описать, насколько ужасно это было»

Майкл Чендлер раскритиковал себя за бой против Чарльза Оливейры.

«Я недоволен выступлением. Поставил бы себе два по десятибалльной системе. Не могу описать, насколько это было ужасно.

Особенно если учесть мои представления о том, на что я способен. Считаю, что победил бы Чарльза девять раз из 10, хоть я ему дважды проиграл», − сказал легковес UFC Майкл Чендлер , проигравший Чарльзу Оливейры единогласным решением судей.

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