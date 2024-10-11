Чендлер – Конору: «Мы решим это незаконченное дело»
Майкл Чендлер обратился к Конору Макгрегору.
«Мы решим это незаконченное дело», – написал в соцсетях боец UFC Майкл Чендлер.
Бой между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером планировался на UFC 303, но не состоялся из-за травмы Конора. Чендлер 16 ноября на UFC 309 подерется с Чарльзом Оливейрой.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твиттер Майкла Чендлера
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