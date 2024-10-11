Чендлер – Конору: «Мы решим это незаконченное дело»

Майкл Чендлер обратился к Конору Макгрегору.

«Мы решим это незаконченное дело», – написал в соцсетях боец UFC Майкл Чендлер .

Бой между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером планировался на UFC 303, но не состоялся из-за травмы Конора. Чендлер 16 ноября на UFC 309 подерется с Чарльзом Оливейрой.

Отстаньте от Чендлера. Помешательство на Коноре – норма