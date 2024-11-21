  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Майкл Чендлер: «Похоже, следующим будет Конор. Думаю, он хочет довести дело до конца. Без UFC он никто»
3

Майкл Чендлер: «Похоже, следующим будет Конор. Думаю, он хочет довести дело до конца. Без UFC он никто»

Майкл Чендлер надеется, что его следующим соперником станет Конор Макгрегор.

«Похоже, следующим будет Конор. Я не говорю, что это реально, но уверен, что если он это сделает, то его путь пройдет прямо через Нэшвилл в штате Теннесси. Мы должны завершить историю The Ultimate Fighter, UFC этого хочет, Конор хочет со мной драться. Он может драться с кем угодно, но дал обещание.

Он более сентиментален и романтичен в отношении спорта, чем люди думают, потому что он стал большим, но печально известным брендом. Конор знает, что ничто без октагона. Он был сантехником, живущим на пособие и спящим на диване, без UFC он никто.

Так что думаю, Конор хочет довести дело до конца. Честно говоря, ему нужно вернуться, ему нужно за чем-то гнаться, иначе он будет гнаться не за тем. И если он это сделает, то я его жду. Так уж вышло, что я считаю себя одним из самых популярных бойцов UFC. Люди заплатят хорошие деньги, чтобы посмотреть на мой бой», – сказал боец UFC Майкл Чендлер.

Бой между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером планировался на UFC 303, но Конор снялся из-за травмы.

Конор снялся с боя против Чендлера из-за травмы мизинца. Махачев назвал его цыпленком

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Bussin’ With The Boys
logoКонор - Чендлер
logoМайкл Чендлер
logoUFC
logoMMA
logoКонор Макгрегор
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Чендлер – Конору: «Мы решим это незаконченное дело»
311 октября, 09:00
Майкл Чендлер: «Мой внутренний голос говорит, что я не заслуживаю боя с Конором»
930 августа, 17:00
Конор Макгрегор: «В UFC хотят, чтобы мой поединок прошел в декабре! Я готов»
716 августа, 08:40
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Календарь боев в MMA и боксе в ноябре-2024
8958 минут назад
Экс-боец UFC Владимир Матюшенко: «Они даже думали, что если после моего боя с Тито Ортисом что-то не выйдет и они не заработают, то уйдут»
сегодня, 08:45
Сильвестр Сталлоне вручил Дональду Трампу пояс WBC
1сегодня, 07:41Фото
Чендлер – о поражении от Оливейры: «Мочился кровью. Похоже на свекольный сок»
1сегодня, 07:21
Петр Ян: «Представляю, как побеждаю Фигейредо, мне поднимают руку, а затем я вызываю Мераба»
10сегодня, 06:54
Гэрри − о бое Ковингтона и Бакли: «Колби прячется от меня. Сука, куколд и ссыкло. Хоакин, пожалуйста, выруби его»
6вчера, 20:26
Стерлинг − о переносе боя Евлоева в прелимы UFC 310: «Это не повлияло на гонорары»
4вчера, 18:41
Джонс − о турнире UFC 309: «Узнал, что доходы от билетов больше, чем на UFC 300»
9вчера, 17:41
Ян намерен вернуться в титульную гонку: «Кто будет против меня − без разницы»
12вчера, 16:11
Ян считает, что Умар не заслужил титульник: «У кого он выиграл в топ-15? Нужна еще пара поединков»
12вчера, 15:55
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
110 октября, 13:00Кино
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
427 сентября, 17:13Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
631 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37