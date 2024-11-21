Майкл Чендлер: «Похоже, следующим будет Конор. Думаю, он хочет довести дело до конца. Без UFC он никто»

Майкл Чендлер надеется, что его следующим соперником станет Конор Макгрегор.

«Похоже, следующим будет Конор. Я не говорю, что это реально, но уверен, что если он это сделает, то его путь пройдет прямо через Нэшвилл в штате Теннесси. Мы должны завершить историю The Ultimate Fighter, UFC этого хочет, Конор хочет со мной драться. Он может драться с кем угодно, но дал обещание.

Он более сентиментален и романтичен в отношении спорта, чем люди думают, потому что он стал большим, но печально известным брендом. Конор знает, что ничто без октагона. Он был сантехником, живущим на пособие и спящим на диване, без UFC он никто.

Так что думаю, Конор хочет довести дело до конца. Честно говоря, ему нужно вернуться, ему нужно за чем-то гнаться, иначе он будет гнаться не за тем. И если он это сделает, то я его жду. Так уж вышло, что я считаю себя одним из самых популярных бойцов UFC. Люди заплатят хорошие деньги, чтобы посмотреть на мой бой», – сказал боец UFC Майкл Чендлер .

Бой между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером планировался на UFC 303, но Конор снялся из-за травмы.

Конор снялся с боя против Чендлера из-за травмы мизинца. Махачев назвал его цыпленком