Махачев − о бойцовском стиле: «Я не базовый борец. У меня бокс на уровне»
− Царукян − стойка, а Махачев − борьба. Согласен?
− Нет!− Почему?− Махачев на данный момент лучший боец в мире, и у лучшего бойца в мире не может быть только борьба. Я считаю, что у меня и бокс на уровне, и борьба, и грэпплинг. Во всех аспектах я стараюсь довести свою технику до совершенства.
− От твоей борьбы можно спастись?
− Тяжело будет, но, думаю, конечно, можно. Я не базовый борец, но в каких‑то аспектах я довел свою технику до совершенства. Думаю, я все свои бои проводил с тейкдауном. Не было такого, чтобы кто‑то остановил мою борьбу. Если даже так получится, что я не смогу бороться, всегда должен быть план В.
− Мне кажется, у тебе есть и планы C, D, G.
− Там еще Хабиб в углу со своим планом. Подскажет, – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
Махачев − о первом бое с Царукяном: «Организм не вытянул, восстановление было тяжелым»
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