Махачев − о первом бое с Царукяном: «Организм не вытянул, восстановление было тяжелым»

Ислам Махачев высказался о первом бое с Арманом Царукяном.

«Это было в молодости, наверное, так сказать, неопытность. Обязанность каждого спортсмена − вес гнать. Все остальное мы уже пускаем на самотек.

Такой же процесс восстановления должен быть, аккуратный, тихий, неспешный. Ты должен кушать продукты, которые ты ел во время весогонки.

А мы в Санкт‑Петербурге не нашли халяльную еду. Получилось чуть вразнобой, организм не вытянул. И как‑то до боя еле дошел, а после была целая история.

И после боя я отравился рыбой. И месяц у меня было 73–74 кг, хотя должно было быть 80. Не мог восстановиться. Восстановление было тяжелым. И из‑за этого бой прошел не так, как планировали», − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев , победивший Армана Царукяна в 2019 году.

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