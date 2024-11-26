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Пимблетт хочет драться с Махачевым: «Ислам − великий чемпион. Вы будете смеяться, но я думаю, что побью его»

Пэдди Пимблетт хочет драться с Исламом Махачевым.

«Только уважение Исламу, он великий чемпион. Люди, вероятно, посмеются надо мной, но, разумеется, я думаю, что побью его.

Не думаю, что на этой планете есть мужчина, который способен победить меня», − сказал легковес UFC Пэдди Пимблетт.

Махачев, Джонс или Перейра – так кто должен возглавлять P4P в UFC?

Махачев о признании Конора виновным в изнасиловании: «Мерзкий ублюдок, алкоголик, наркоман и насильник. Еще много фактов всплывет, поверьте!»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Stillryan
легкий вес (MMA)
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logoИслам Махачев
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