Пимблетт хочет драться с Махачевым: «Ислам − великий чемпион. Вы будете смеяться, но я думаю, что побью его»

Пэдди Пимблетт хочет драться с Исламом Махачевым.

«Только уважение Исламу , он великий чемпион. Люди, вероятно, посмеются надо мной, но, разумеется, я думаю, что побью его.

Не думаю, что на этой планете есть мужчина, который способен победить меня», − сказал легковес UFC Пэдди Пимблетт .

Махачев, Джонс или Перейра – так кто должен возглавлять P4P в UFC?

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