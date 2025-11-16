Экс-боксер Абдусаламов посетил UFC 322, где встретился с Хабибом и Махачевым

44-летний дагестанский экс-боксер Магомед Абдусаламов посетил UFC 322 в Нью-Йорке, где в главном событии Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену в поединке за титул промоушена в полусреднем весе.

После турнира Абдусаламов встретился с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым .

В ноябре-2013 Магомед Абдусаламов получил тяжелую травму в поединке против Майка Переса. После боя он перенес инсульт – Абдусаламову была сделана операция по удалению сгустка крови из мозга.

С тех пор Абдусаламов находился в США, где проходил реабилитацию. В сентябре 2017 года штат Нью-Йорк выплатил ему компенсацию в размере $22 млн.

