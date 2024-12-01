Арман Царукян: «Надеюсь, что бой с Махачевым объявят после UFC 310»

Арман Царукян назвал ориентировочную дату анонса боя с Исламом Махачевым.

«Мой менеджер сказал, что титульный бой пройдет в начале следующего года. Я взволнован и надеюсь, что бой официально объявят после UFC 310. Либо поединок анонсируют в течение недели», – сказал боец UFC Арман Царукян .

Напомним, UFC 310 состоится в ночь на 8 декабря.

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