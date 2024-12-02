Белал Мухаммад: «Я никогда не подерусь с Исламом Махачевым. Он мой брат»

Белал Мухаммад рассказал, может ли он провести бой с Исламом Махачевым.

«Я никогда не подерусь с Исламом Махачевым . Он мой брат. После двух-трех побед у меня будет шанс подняться в средний вес», – сказал боец UFC Белал Мухаммад .

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