Белал Мухаммад: «Я никогда не подерусь с Исламом Махачевым. Он мой брат»
Белал Мухаммад рассказал, может ли он провести бой с Исламом Махачевым.
«Я никогда не подерусь с Исламом Махачевым. Он мой брат. После двух-трех побед у меня будет шанс подняться в средний вес», – сказал боец UFC Белал Мухаммад.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Uncensored
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