Ислам Махачев: «Обычно на сборах сначала адаптация. А приехали с Хабибом – сразу борьба»

Ислам Махачев рассказал, как проходят сборы с Хабибом Нурмагомедовым.

«Был очень тяжелый сбор. Обычно сначала адаптация, акклиматизация, прогулки. А приехали с Хабибом – сразу борьба. Когда ты с самого начала дал старт, то весь сбор тяжело проходит», – сказал Ислам Махачев .

Ожидается, что следующий поединок Махачева состоится 18 января. Вероятный соперник – Арман Царукян.

Махачев – о подготовке к следующему бою: «Сборы в Кисловодске проходят тяжело. Сказывается высота»