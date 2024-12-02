Ислам Махачев: «Обычно на сборах сначала адаптация. А приехали с Хабибом – сразу борьба»
Ислам Махачев рассказал, как проходят сборы с Хабибом Нурмагомедовым.
«Был очень тяжелый сбор. Обычно сначала адаптация, акклиматизация, прогулки. А приехали с Хабибом – сразу борьба. Когда ты с самого начала дал старт, то весь сбор тяжело проходит», – сказал Ислам Махачев.
Ожидается, что следующий поединок Махачева состоится 18 января. Вероятный соперник – Арман Царукян.
Махачев – о подготовке к следующему бою: «Сборы в Кисловодске проходят тяжело. Сказывается высота»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Матч ТВ
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