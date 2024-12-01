  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Царукян хочет досрочно победить Махачева: «В контракте написано, что ранняя победа принесет мне больше денег»
6

Царукян хочет досрочно победить Махачева: «В контракте написано, что ранняя победа принесет мне больше денег»

Арман Царукян намерен финишировать Ислама Махачева.

«В моем контракте написано, что если я выиграю до решения, то получу больше денег. Так что я должен финишировать Ислама. На самом деле не имеет значения, как я выиграю бой. Главное – держать пояс в руках», – сказал боец UFC Арман Царукян.

Арман Царукян: «Надеюсь, что бой с Махачевым объявят после UFC 310»

Менеджер Махачева: «Контракт на бой с Царукяном еще не подписан. Пока готовимся на 18 января»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал TNT Sports
logoUFC
logoАрман Царукян
logoMMA
logoИслам Махачев
Махачев - Царукян
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Чимаев назвал топ-5 бойцов из СНГ: «Махачев, Рахмонов, Магомедов – хороший ударник»
1727 ноября, 10:03
Арман Царукян: «После боя с Махачевым интересно подраться с Оливейрой. Хочется его финишировать»
1215 ноября, 09:06
Царукян хочет финишировать Махачева: «Это лучший вариант. Мне непонятно, как судят рефери»
914 ноября, 15:58
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Хамзат Чимаев намекнул на бой с Дрикусом дю Плесси
150 минут назадФото
Роберт Уиттакер: «Чимаев станет кошмаром для топовой пятерки дивизиона»
3сегодня, 15:20
Токов – о бое со Шлеменко: «Если будет возможность, постараюсь закончить досрочно»
3сегодня, 15:07
Александр Емельяненко подписал контракт с новой организацией
3сегодня, 14:58
Арман Царукян: «UFC дал мне личного охранника. Чтобы я больше не ударил никакого фаната»
3сегодня, 14:46Фото
Белал Мухаммад: «Я никогда не подерусь с Исламом Махачевым. Он мой брат»
3сегодня, 13:51
Джошуа может подраться с победителем боя Чжилей – Кабаел
1сегодня, 13:44
Камил Гаджиев: «Немков должен продолжить карьеру в UFC»
5сегодня, 13:20
Алексей Олейник: «Волкову по силам взять реванш у Гана, у него больше опыта»
2сегодня, 12:47
Диллиан Уайт: «Хочу взять реванш у Джошуа и Фьюри»
1сегодня, 12:38
Ко всем новостям
Последние новости
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото