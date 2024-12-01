Царукян хочет досрочно победить Махачева: «В контракте написано, что ранняя победа принесет мне больше денег»

Арман Царукян намерен финишировать Ислама Махачева.

«В моем контракте написано, что если я выиграю до решения, то получу больше денег. Так что я должен финишировать Ислама. На самом деле не имеет значения, как я выиграю бой. Главное – держать пояс в руках», – сказал боец UFC Арман Царукян .

Арман Царукян: «Надеюсь, что бой с Махачевым объявят после UFC 310»

Менеджер Махачева: «Контракт на бой с Царукяном еще не подписан. Пока готовимся на 18 января»