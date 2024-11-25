Штырков – о желании Токова позвать его в свой угол на бой со Шлеменко: «Можно собрать всех, у кого были личностные недопонимая с Александром, и стоять напротив него»
Иван Штырков отреагировал на желание Анатолия Токова пригласить его в свой угол.
«Это было сделано с точки зрения подоплеки. Все прекрасно знают историю нашего конфликта со Шлеменко. Толя решил пошутить, чтобы Александр напротив себя видел не только соперника, но еще Федора Емельяненко, меня и Магомеда Исмаилова.
Можно собрать всех, у кого были личностные недопонимая с Александром, и стоять напротив него. Это было сделано в шутейной форме. Я видел это и посмеялся: «Толя красавец». Шутить умеет», – сказал боец MMA Иван Штырков.
Напомним, поединок Токова и Шлеменко пройдет на турнире RCC 21, который запланирован на 14 декабря.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
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