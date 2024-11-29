Шлеменко и Токов устроили первую битву взглядов перед реваншем на RCC 21

Александр Шлеменко и Анатолий Токов устроили стердаун.

14 декабря в Екатеринбурге состоится турнир RCC 21, в главном бою которого Александр Шлеменко подерется с Анатолием Токовым .

За две недели до поединка бойцы устроили битву взглядов.

В 2018 году Шлеменко и Токов подрались под эгидой Bellator, тогда Анатолий победил единогласным решением судей.

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