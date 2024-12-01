Шлеменко – о Токове: «Он хотел со мной драться в Bellator. Но как продвинулась его карьера? Никак. Теперь он со мной в RCC»

Шлеменко высказался о предстоящем поединке с Токовым.

«Вспомните, как все развивалось в первый раз. Когда они говорили, что их вынудили со мной драться. Они так не хотели, но Bellator специально стравливает двух русских парней. Они, по сути, братья – они же не должны драться. Есть же американцы, бразильцы, но нас специально сводят.

Но я вам хочу сказать, что все было совершенно не так. Анатолий очень хотел со мной подраться, и команда Fedor Team тоже этого хотела. Они подрались, я для них оставил Bellator.

Как продвинулась их карьера в промоушене за шесть лет? Никак. Вот и все. А главный прикол в том, что шесть лет назад Толя залетел в Bellator на бой со мной. Все, это же будущая звезда Bellator. Но спустя шесть лет куда он пришел? В Россию, в RCC, ко мне. Поэтому мне здесь нечего сказать, выводы делайте сами. Но лживым взаимоуважением меня уже не купишь», – сказал боец MMA Александр Шлеменко .

Напомним, реванш Токова и Шлеменко возглавит турнир RCC 21, который пройдет 14 декабря в Екатеринбурге.

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