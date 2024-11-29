Шлеменко раскритиковал Токова: «Зачем сказки про востребованность в Америке рассказывать?»

Александр Шлеменко раскритиковал Анатолия Токова за нежелание раскручивать их бой.

− Если бы я был Анатолием Токовым, я бы сказал: «Слушайте, я только что дрался за пояс Bellator, а Александр Шлеменко в это время дрался с Алексом Оливейрой на SFC в Омске». Как бы вы ответили на это?

− Ну давай… До свидания. Иди и дерись дальше, в Америке за последние пять лет ты подрался два раза. Что нам сказки рассказывать про свою востребованность в Америке? Не хочешь драться со мной, не надо, никто не заставляет. Это реальность, − сказал средневес ММА Александр Шлеменко , который 14 декабря подерется с Анатолием Токовым .

Штырков – о желании Токова позвать его в свой угол на бой со Шлеменко: «Можно собрать всех, у кого были личностные недопонимая с Александром, и стоять напротив него»