Арман Царукян: «После боя с Махачевым интересно подраться с Оливейрой. Хочется его финишировать»

Арман Царукян хочет провести бой с Чарльзом Оливейрой.

– Кто из соперников будет вам интересен после боя с Махачевым?

– Оливейра. Мне хочется его финишировать. Он мне пишет, что выиграл бой. Чарльз не просто так является одним из сильнейших. Хоть я и считаю, что Махачев является номером один в легком весе, но только я и Оливейра могут составить ему конкуренцию.

– А дальше – пропасть?

– Да, там все остальные, – сказал боец UFC Арман Царукян .

На UFC 300 Царукян победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей.

Арман Царукян: «В отличие от праймового Хабиба, Махачева можно переиграть везде»