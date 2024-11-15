Арман Царукян: «После боя с Махачевым интересно подраться с Оливейрой. Хочется его финишировать»
Арман Царукян хочет провести бой с Чарльзом Оливейрой.
– Кто из соперников будет вам интересен после боя с Махачевым?
– Оливейра. Мне хочется его финишировать. Он мне пишет, что выиграл бой. Чарльз не просто так является одним из сильнейших. Хоть я и считаю, что Махачев является номером один в легком весе, но только я и Оливейра могут составить ему конкуренцию.
– А дальше – пропасть?
– Да, там все остальные, – сказал боец UFC Арман Царукян.
На UFC 300 Царукян победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей.
Арман Царукян: «В отличие от праймового Хабиба, Махачева можно переиграть везде»
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: «Матч ТВ»
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