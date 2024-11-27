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Менеджер Махачева: «Контракт на бой с Царукяном еще не подписан. Пока готовимся на 18 января»

Контракт на бой Ислама Махачева с Арманом Царукяном еще не подписан.

«Нет, контракт еще не подписан. Пока готовимся на 18 января. Нам озвучили дату, мы ее приняли. Но конкретного предложения по сопернику еще не было. Предполагаем, что это будет Царукян.

Хабиб будет в углу Ислама, обязательно», – сказал менеджер команды Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомед.

Махачев о признании Конора виновным в изнасиловании: «Мерзкий ублюдок, алкоголик, наркоман и насильник. Еще много фактов всплывет, поверьте!»

Махачев и Царукян подерутся 18 января на UFC 311. Поединок объявила школа имени Абдулманапа Нурмагомедова

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Ушатайка
logoMMA
logoХабиб Нурмагомедов
logoАрман Царукян
logoUFC
logoИслам Махачев
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