Федор Емельяненко – о потенциальном сопернике по боксу: «Разговоры идут разные: Орловский там фигурирует, вроде Мирко готов»

Федор Емельяненко назвал имя возможного соперника в поединке по боксу.

«Я сделал пару операций небольших, вот сейчас восстанавливаюсь. Выносливость уже восстановил. Надо физическими данными заниматься. После этого уже можно будет говорить о поединке. Но, скажем, в MMA я уже не потяну из-за травм. Но бокс мне очень интересен. Я бы хотел подраться с самбистом, который еще бьет боксеров.

Разговоры идут разные. Андрей Орловский там фигурирует. Мирко Филипович вроде готов провести поединок», – заявил Федор Емельяненко .

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