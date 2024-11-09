Федор Емельяненко – о потенциальном сопернике по боксу: «Разговоры идут разные: Орловский там фигурирует, вроде Мирко готов»
Федор Емельяненко назвал имя возможного соперника в поединке по боксу.
«Я сделал пару операций небольших, вот сейчас восстанавливаюсь. Выносливость уже восстановил. Надо физическими данными заниматься. После этого уже можно будет говорить о поединке. Но, скажем, в MMA я уже не потяну из-за травм. Но бокс мне очень интересен. Я бы хотел подраться с самбистом, который еще бьет боксеров.
Разговоры идут разные. Андрей Орловский там фигурирует. Мирко Филипович вроде готов провести поединок», – заявил Федор Емельяненко.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал «Ушатайка»
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