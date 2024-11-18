Шаблий – о поединке Тайсона и Пола: «Понимал, что дело пахло кринжом. Лучше бы Майк дрался с ровесником»
«Бой Тайсона и Пола совсем не впечатлил. Впрочем, у меня и ожиданий от их встречи не было никаких. Я понимал, что будет драться возрастной человек. Классно, что у него есть силы появиться на ринге, и само шоу было организовано прикольно, но, с учетом разницы в возрасте, дело пахло кринжом. Лучше бы Тайсон дрался с ровесником.
Джейк Пол хоть и не профессионал, но молод и понимает бокс. Поэтому зрелище меня не впечатлило. Это не изменяет того, что Майк был и остается легендой. Мы выросли на его боях, поэтому было крайне неприятно видеть, как он пропускал удары. Как ни крути, это ущерб здоровью, а в его возрасте такое бесследно не пройдет», – сказал боец Bellator Александр Шаблий.
Напомним, Джейк Пол победил Тайсона единогласным решением судей в главном поединке вечера бокса в Техасе.
Зато Пол – Тайсон удалось как шоу: выезд к рингу на кабриолете, билет за $2 млн, легший Netflix
«Когда увижу Пола, дам ему парочку лещей». Поражение Тайсона – и тоска, и радость, что он не улетел в нокаут
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