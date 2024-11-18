Джонс – о возвращениии Тайсона: «Тяжелое зрелище. Майк продал бой отрывками с тренировок и своим внешним видом»

Джон Джонс прокомментировал выступление Майка Тайсона в поединке с Джейком Полом.

«Было непривычно видеть Майка таким старым. Рой Джонс-младший так говорил: «Эти ноги не работают». Тяжелое зрелище.

Тайсон продал бой отрывками с тренировок и своим внешним видом. Но я очень уважаю его за то, что он решился на это. Уверен, ему хорошо заплатили. Это было круто», – сказал чемпион UFC Джон Джонс .

Напомним, Джейк Пол победил Тайсона единогласным решением судей в главном поединке вечера бокса в Техасе.

Пять моментов, которые доказывают: Джонс – реально величайший

Конор – о форме Тайсона: «Крепкие ягодицы, соски как сигары, нокаутирующая сила. Майк – настоящее творение Бога!»