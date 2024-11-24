Александр Емельяненко – о бое Тайсона и Пола: «Он показывает, что и в 58 лет можно выйти на ринг. Люди примером доказывают, что годы над ними невластны, как и надо мной»

Александр Емельяненко высказался о поединке Майка Тайсона и Джейка Пола.

«Да это хорошо! Нет старых или молодых. Это показывает, что и в 58 лет можно выйти на ринг и выступить. А у нас как? В 25 лет два-три боя подерется, полунорматив выполнит и ходит «грудь колесом», ждет лавры с небес. А что ты сделал? «Ну как? Я же три боя уже выиграл». И называет неизвестную версию, города, о которых даже не слышал. Ну, езжай дальше на первенство водокачки, будь там чемпионом. Что им еще сказать?

А эти люди своим примером показывают, что годы над ними невластны, как и надо мной. Можно выступать, драться. Человек добивается, чего хочет, в любом возрасте. И у Тайсона были жизненные проблемы, как и у всех нас. Он преодолел их, вышел на ринг и сейчас в отличной форме. Джейк Пол – далекий человек от бокса, вроде как. Набрался смелости и вышел против легенды мирового бокса», – сказал боец MMA Александр Емельяненко .

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