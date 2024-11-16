Конор – о форме Тайсона: «Крепкие ягодицы, соски как сигары, нокаутирующая сила. Майк – настоящее творение Бога!»

Конор Макгрегор восхитился формой Майка Тайсона в бою с Джейком Полом.

«Крепкие ягодицы, соски как сигары, нокаутирующая сила. Майк – настоящее творение Бога! Да благословит Бог «Железного Майка», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор .

Напомним, Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей в главном поединке вечера бокса в Техасе.

Тайсон показал голую задницу в трансляции Netflix. Фанаты в восторге: «Ждем Майка на OnlyFans!»

Тайсон влепил Полу пощечину – в ответ получил: «Он должен умереть»