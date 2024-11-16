Конор – о форме Тайсона: «Крепкие ягодицы, соски как сигары, нокаутирующая сила. Майк – настоящее творение Бога!»
Конор Макгрегор восхитился формой Майка Тайсона в бою с Джейком Полом.
«Крепкие ягодицы, соски как сигары, нокаутирующая сила. Майк – настоящее творение Бога! Да благословит Бог «Железного Майка», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.
Напомним, Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей в главном поединке вечера бокса в Техасе.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Конора Макгрегора
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