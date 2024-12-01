Ган – о поединке с Джонсом: «Никогда раньше так не дрался. Не узнаю себя там»

Сирил Ган признался, что не узнает себя в бою с Джоном Джонсом.

«Я не узнаю себя там. Это то, чего я никогда не делал в своей жизни. Я никогда раньше так не дрался», – сказал боец UFC Сирил Ган .

Напомним, Джон Джонс победил Гана в марте 2023-го. Бой закончился сдачей француза в первом раунде.

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