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Аспиналл − о следующем сопернике: «Есть смысл подраться с победителем боя Ган − Волков»

Том Аспиналл назвал возможным реванш с Александром Волковым.

«Если Джонс и Миочич уйдут на пенсию, то все возможно. Но как знать. Думаю, что сейчас есть смысл подраться с победителем боя Ган − Волков.

Что касается активности, то для чемпиона неплохо драться два раза в год. Это вполне прилично. Дважды в год, да», − сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.

Волков − о возвращении в октагон: «В декабре было бы комфортно»

Волков не хочет простаивать после срыва боя с Ганом: «Важно оставаться актуальным бойцом»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Тома Аспиналла
logoUFC
logoMMA
тяжелый вес (MMA)
logoАлександр Волков
logoДжон Джонс
logoСтипе Миочич
logoСирил Ган
logoТом Аспиналл
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