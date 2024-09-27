Аспиналл − о следующем сопернике: «Есть смысл подраться с победителем боя Ган − Волков»
Том Аспиналл назвал возможным реванш с Александром Волковым.
«Если Джонс и Миочич уйдут на пенсию, то все возможно. Но как знать. Думаю, что сейчас есть смысл подраться с победителем боя Ган − Волков.
Что касается активности, то для чемпиона неплохо драться два раза в год. Это вполне прилично. Дважды в год, да», − сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Тома Аспиналла
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