Аспиналл − о следующем сопернике: «Есть смысл подраться с победителем боя Ган − Волков»

Том Аспиналл назвал возможным реванш с Александром Волковым.

«Если Джонс и Миочич уйдут на пенсию, то все возможно. Но как знать. Думаю, что сейчас есть смысл подраться с победителем боя Ган − Волков.

Что касается активности, то для чемпиона неплохо драться два раза в год. Это вполне прилично. Дважды в год, да», − сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл .

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